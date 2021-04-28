"Вряд ли получится": как не получить штраф за шашлык на даче

Дачники вряд ли смогут организовать место для приготовления шашлыка на дачном участке с соблюдением новых норм законодательства. Об этом заявила Life.ru адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник.

С 1 января 2021 года вступили в силу поправки сразу к нескольким законам. Согласно обновленным противопожарным правилам, мангал для приготовления шашлыка необходимо устанавливать так, чтобы до любых ближайших построек было не менее пяти метров. При этом на расстоянии двух метров от мангала не должно быть предметов, которые теоретически могут загореться.

Если же дачник решит готовить шашлык на костре, для него нужно вырыть яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром до метра. Яма должна находиться не менее чем за 50 метров от ближайшего строения, не менее чем за 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев, не менее чем за 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

«На стандартном садовом участке в шесть-десять соток у вас это вряд ли получится», - отметила Колесник.

На землях общественного пользования разводить огонь для приготовления пищи можно лишь в специально оборудованных для этого местах.

За несоблюдение противопожарных норм дачникам грозят штрафы от 2 до 3 тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы на 6–15 тысяч рублей. На предпринимателей могут наложить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.