"Мир движется в этом направлении": Медведев снова заговорил о четырехдневке

"Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

При этом он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным и основываться на экономической логике.

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«Может быть, со временем вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — рассказала Матвиенко в интервью РИА «Новости».

Неактуальность проблемы председатель Совфеда объяснила тем, что сейчас не время для введения такого режима работы. Соответственно, изменения в Трудовом кодексе не ожидаются.

Большое количество нерабочих дней в России вредит экономике и здоровью граждан, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

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«Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на нее не влияют. Если это произойдет [праздники сократят], никто ничего не потеряет. Но пока никто об этом не заговаривает, дескать люди привыкли. Но ко всему можно привыкнуть», – передает его слова Ura.ru.

Онищенко пояснил, что продолжительные новогодние праздники не способствуют здоровью нации, так как люди пьют больше алкоголя. По словам депутата, в советские годы люди отдыхали в Новый год только 1 января, и в мае отдыхали 1-2 числа.

«Тогда мы не чувствовали никого ущемления своих прав», – сказал он.

Больше половины российских работодателей не исключили перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, 6% опрошенных представителей компаний заявили, что рассматривают переход на «четырехдневку» уже в ближайшем будущем, 53% отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. При этом 41% однозначно выступил против такого предложения даже в далеком будущем.

Кроме того, работодатели выделили плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. По словам половины респондентов, сотрудники смогут больше времени проводить с семьей, меньше уставать и не выгорать на работе. Также среди плюсов опрошенные выделили более эффективное использование рабочего времени и возникшее время на повышение квалификации. Из минусов работодатели отметили понижение зарплат, сокращение производительности, снижение трудовой дисциплины и возможные бюрократические сложности.

В исследовании приняли участие 1000 представителей российских компаний из всех регионов России.

Переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что из-за финансового аспекта решение о переходе на четырехдневку 47% респондентов считают необходимым оставить на волю работодателя. При этом три россиянина из 10 поддержали обязательный ввод сокращенной рабочей недели для всех компаний.

В данном случае речь идет о тех, кто работает пять дней в неделю.

Кроме того, опрошенные граждане выразили мнение относительно дополнительных праздничных дней на фоне четырехдневной рабочей недели. Так, 24% россиян хотели бы и сокращенный график, и новые праздники. 26% респондентов выступили против обоих пунктов.

16% россиян хотят только введение сокращенной рабочей недели, 10% — только новые государственные праздники. Уточняется, что среди противников обоих инициатив большинство респондентов старше 45 лет.

Опрос был проведен в марте 2021 года. В нем приняли участие 1600 человек.

Переход на четырехдневную рабочую неделю — неизбежное явление. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на мнение члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова. Он подчеркнул, что вопрос сейчас только в том, как и когда начнут проводить этот принцип.

По мнению депутата, в России "четырехдневка" для всех станет реальностью до конца текущего десятилетия, и сам процесс этого будет запущен уже в самое ближайшее время. Вострецов подчеркнул, что это "общемировая тенденция", и избежать ее не получится.

При этом он назвал дискуссионным вопрос о последовательности действий. Например, вначале на "четырехдневку" могут перевести женщин или же только часть профессий. Так же не сразу в прошлом проходил перевод на пятидневную рабочую неделю. Основным требованием Вострецов назвал сохранение заработной платы, чтобы переход состоялся не за счет сокращения доходов граждан.

Ранее московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила сначала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. По ее словам, на женщин выпадает большая нагрузка, а значит, им нужно больше отдыха.

Однако, по мнению экспертов, такое решение привело бы к усугублению гендерного неравенства в российском обществе, ведь доходы женщин при подобном переходе неизбежно сократятся.

По мнению эксперта, перехода на четырехдневку в ближайшие десять лет не будет, однако допустил возможное сокращение рабочей недели на час-два. «То есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — сказал Сафонов.

При этом специалист подчеркнул, что переход на такую рабочую неделю — задача будущего, которая связана с созданием искусственного интеллекта. Он пояснил, что сокращенная рабочая неделя помогает избежать роста безработицы там, где производство в большинстве своем автоматизировано, из-за чего высвобождается большое число людей.

Впервые вопрос введения в России четырехдневки поднял Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат.