Умерла актриса Нинель Терновская

Народная артистка РФ
, актриса Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нинель Терновская
умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в среду.
Фото: Главная редакция литературно-драматических программ (1969)Главная редакция литературно-драматических программ (1969)
"27 апреля на 95-м году жизни скончалась актриса РАМТа, народная артистка РФ Нинель Федоровна Терновская", - сказали в пресс-службе, добавив, что о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.
"Нинель Федоровна - светлейший человек в работе и в жизни. Очень яркая, темпераментная, заразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой яркостью, огромным жизнелюбием и жизненной стойкостью. Невероятно талантливая, ее дар в полной мере раскрывался на сцене театра, которому она была верна всю жизнь", - цитируют художественного руководителя театра Алексея Бородина в пресс-службе.
Нинель Терновская родилась в 1927 году, в труппу Центрального детского театра была принята в 1948 году, сразу после окончания студии при ЦДТ. На сцене театра актриса исполнила более 100 ролей, она была задействована в постановках "В поисках радости", "Веселое сновидение", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Гусиное перо", "Димка-невидимка" и других.
Более молодому поколению Нинель Федоровна запомнилась в роли Винни в спектакле "Сотворившая чудо" У. Гибсона. Настоящим подарком для зрителей стало участие Нинель Терновской в спектакле "В пространстве сцены", посвященном 90-летию РАМТа.