Умерла актриса Нинель Терновская

"27 апреля на 95-м году жизни скончалась актриса РАМТа, народная артистка РФ Нинель Федоровна Терновская", - сказали в пресс-службе, добавив, что о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Нинель Терновская родилась в 1927 году, в труппу Центрального детского театра была принята в 1948 году, сразу после окончания студии при ЦДТ. На сцене театра актриса исполнила более 100 ролей, она была задействована в постановках "В поисках радости", "Веселое сновидение", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Гусиное перо", "Димка-невидимка" и других.