Президент России Владимир Путин сравнил российскую медицину с иностранной и перечислил главные ее преимущества. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Видео его визита на станцию скорой помощи в городе Пушкин под Санкт-Петербургом публикуют журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.

«У нас, во-первых, хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего и врачебного. Во-вторых, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет. У нас эта система казалась устойчивее, лучше подготовлена и более мобильна и более гибкая к той ситуации, которая сложилась», — сказал президент.

На станцию скорой помощи Путин приехал без защитного костюма — две недели назад он сделал вторую прививку от коронавируса и у него есть антитела, подчеркивает РИА Новости.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , Путин «посмотрит, как там устроена работа, как они обеспечены всем необходимым транспортом и так далее», передает ТАСС.

24 марта 2020 года Путин приехал в больницу 40 в московском поселке Коммунарка. Тогда президент посетил инфекционное отделение, для чего надел защитный костюм и респиратор. По итогам визита он отметил хорошую и слаженную работу медперсонала.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, отметив, что именно на службе скорой помощи лежит серьезная задача помощи пациентам, в том числе в период пандемии. В 2020 году работники скорой выезжали на вызовы более 45 млн раз, отметил глава Минздрава

Рамблер

"Ваш труд - это огромная ответственность и самоотверженность. И в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время вы оказываетесь рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в вашей помощи. Именно от вашей оперативности и профессионализма зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду, - цитирует его пресс-служба Минздрава. - Сегодня ваша служба состоит из более чем 2 тыс. отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан. В прошлом году сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более чем 45 млн раз".

Развитию службы скорой помощи в последние годы уделяется особое внимание, идет постоянное обновление материально-технической базы. В городах и в отдаленных территориях развивается санитарная авиация, отметил Мурашко. Только за 2020 год было совершено более 10,5 тыс. вылетов, что позволило спасти жизни более 14 тыс. пациентов. "Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Наши врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей проявляют настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась. Именно на службу "скорой помощи" легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам с COVID-19", - сказал глава Минздрава.

"Выражаю искреннюю признательность за ваш благородный труд, за ту важную, без преувеличения, для каждого жителя нашей страны работу, которую вы делаете каждый день. Особые слова благодарности ветеранам скорой помощи, ценный опыт которых сегодня также высоко востребован. Дорогие друзья, в этот день я хотел бы пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья. Мы сможем справиться с пандемией, мы верим в каждого из вас", - заключил он.

Постановление об утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в 2020 году. Как отмечалось на сайте правительства, именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи и поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестёр и водителей за мужество и спасённые жизни, сообщает сайт палаты.

Рамблер

«Вы всегда приходите на помощь в самые тяжёлые для нас минуты, спасая жизни людей. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители — большое вам спасибо!» — говорится в поздравлении.

Вячеслав Володин отметил, что работа на скорой — это нелёгкий труд, требующий профессионализма и самопожертвования, и поблагодарил медработников за мужество и спасённые жизни.

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил, что страховые компании должны давать качественные услуги в системе здравоохранения. Пациенты должны, подчеркнул глава государства, четко понимать, какие услуги они могут получить бесплатно, а врачи — как оплачивается их работа.

Кроме этого, президент подчеркнул важность проведения профилактики заболеваний среди населения и бесплатную диспансеризацию. Он также считает важным развитие федеральных медицинских центров. Они должны работать на передовом уровне и предоставлять услуги гражданам всей страны.

Рамблер

«Нельзя отставать от передовых тенденций. Нужно развивать био- и генетическую инженерию», — подчеркнул глава государства.

Путин попросил Минздрав подготовить приложения о том, как развивать эту область.

Президет также заявил о необходимости развития системы волонтеров в медицине. По его словам, нужно сделать так, чтобы волонтеры имели возможность поступать в университеты на льготных условиях.

Жители столицы чаще всего обращаются в скорую помощь с заболеваниями органов дыхания и кровообращения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николая Плавунова.

По словам медицинского специалиста, также часто поступают люди с травмами.

Рамблер

«Вообще у нас в систему заведено 62 повода для обращения, каждый повод имеет свою структуру опроса, на основании которых с применением искусственного интеллекта формирует окончательный повод для направления бригады скорой или неотложной медицинской помощи», — уточнил Плавунов.

Несмотря на то что пандемия коронавируса нового типа в нашей стране продолжается, хотя в разных регионах с разными темпами, самооценка населением состояния своего здоровья остается стабильной.

Причем как на подъеме пандемии, так и на пике заболеваемости и в период ее спада. Это подтверждают всероссийские опросы, проведенные Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ . В августе, октябре и декабре 2020 года вопрос о том, как они оценивают собственное здоровье, задавали россиянам старше 18 лет (объем выборок - по 2000 человек, метод сбора данных - личное интервью face-to-face).

В эти месяцы около половины взрослых россиян считали свое здоровье средним, около 40 процентов - хорошим или очень хорошим и почти 8 процентов - плохим или очень плохим. Большинство (78 процентов) признались, что тратят на поддержание здоровья мало времени. Много на эти цели тратит лишь каждый пятый (21 процент).

Хорошим свое здоровье называют преимущественно мужчины, люди в возрастной группе 18-40 лет, выпускники вузов, жители городов-миллионников, а также не состоящие в браке, имеющие детей и финансовые возможности удовлетворять свои основные потребности.

Среди женщин больше тех, кто считает свое здоровье средним (54 процента) и плохим (14 процентов). Хуже выглядит ситуация с поколением старше 66 лет: "средние" оценки ставят 63 процента, "плохие" - 25. В сельском населении хорошее здоровье, по их мнению, имеет треть жителей (33-38 процентов). В Санкт-Петербурге - половина населения (51 процент), в Москве - 46 процентов. При этом в столице больше тех, кто на самочувствие жалуется.

Самооценки связаны и с отношением к жизни: хорошим здоровьем отличаются 42 процента счастливых и лишь четверть тех, кто считает себя несчастливыми