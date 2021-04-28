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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Газета.Ruиещё 7
1 час назад
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о четырехдневной рабочей неделе, заявил, что такое нововведение со временем можно было бы внести в трудовое законодательство страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир VKLive.
Медведев допустил переход на четырехдневку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести», — подчеркнул он.
Кроме того, он отметил, что движение к такой системе должно быть постепенным и основываться на экономической логике.
Ранее стало известно, что переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян.
До этого коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий заявил, что главным недостатком четырехдневной рабочей недели является необходимость снизить заработную плату.
Общество,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Интерфакс,
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