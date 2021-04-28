Путин поручит рассмотреть вопрос об упрощенном допуске врачей к работе на скорой

"Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество - эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно", - сказал Путин, рассуждая о том, как можно ускорить подготовку медиков для скорой помощи.
"Дефицит кадров. Нельзя ли попробовать так сделать, чтобы врач, не проходя ординатуру, сразу на скорой мог работать? Потому что здесь практики можно нахвататься столько", - обратился он к Путину, уточнив, что обучение в ординатуре длится 2 года.
"По-моему, с 2016 года мы вводим систему аккредитации, когда само сообщество определяет возможности допуска к работе. Это первое. Второе - с 2019 года я попросил в медицине ввести в практику наставничества врачей, которые имеют пятилетний стаж. Сейчас в 13 субъектах мы апробируем. Питер не входит в эти 13 субъектов, но результат будем иметь. Имея в виду эти два компонента, конечно, можно перейти к тому, что вы сказали", - подытожил глава государства.