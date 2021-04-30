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СМИ: в России могут ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

ТК «Звезда»иещё 10
51 минуту назад
Минфин будет рассматривать вопрос об установлении минимальных розничных цен на все алкогольные напитки. С такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации.
На алкоголь установят минимальную розничную цену
Фото: leksander Polyakov Global Look Pressleksander Polyakov Global Look Press
МЦР на данный момент установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС, передает IZ.RU.
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, какой алкогольный напиток наименее вредный. По мнению специалиста, таким напитком является вино. По мнению эксперта, вино содержит мало калорий.
Общество,Ольга Шмелева,ЕАЭС,Совет Федерации,Минфин,Россия,
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