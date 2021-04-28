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Против Алексея Пивоварова могут возбудить уголовное дело

Елена Прошина
1 час назад
Полиция начала проверку в отношении Алексея Пивоварова. Как сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах, журналиста обвиняют в предоставлении поддельной медсправки для получения лицензии на оружие.
Против Алексея Пивоварова могут возбудить уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия", - цитирует ТАСС источник.
Также есть информация, что из-за произошедшей ситуации все документы на оружие журналиста были аннулированы. Сам Пивоваров ситуацию еще не прокомментировал.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в отношении российского журналиста Юрия Дудя возбуждено административное дело. Его обвиняют в пропаганде наркотиков. Проверка в отношении журналиста была инициирована Лигой безопасного интернета. Члены организации обратилась в главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков с просьбой проверить интервью Дудя. Какое именно, не уточнялось.
Общество,Алексей Пивоваров,Росгвардия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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