Он отметил, что фракция оказывает правительству "надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив".

"И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, - добавил премьер. - Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач".

По словам Мишустина, это "яркий, хороший пример", а такую практику необходимо продолжать.

"Хочу вас всех поблагодарить за такую поддержку", - добавил глава кабинета министров.

Он напомнил, что встреча с депутатами проходит в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме.

"Между правительством и Государственной думой, депутатами сложилась хорошая традиция - готовиться к этому событию, так сказать, сверять часы, обсуждать текущую законодательную повестку", - заметил премьер.

Им предстоит также оценить, как налажена совместная работа по исполнению поручений, которые президент дал в недавнем послании Федеральному собранию, указал Мишустин.

"Есть целый блок вопросов, который будет требовать нашего тесного взаимодействия, - это поддержка семей с детьми, развитие регионов, продвижение крупных инфраструктурных проектов, а также целый ряд других важных для людей тем", - добавил он.

В России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедший день вылечились 8 420 пациентов, умерли 387.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев коронавируса стали Москва (1840), Петербург (723), Московская область (612), Ростовская область (228) и Самарская область (179).

За весь период пандемии в России инфекция подтвердилась у 4 787 273 человек, выздоровели 4 411 098, умерли 109 367.

Информация о начале третьей волны коронавируса, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский , сообщает в среду, 28 апреля, радиостанция «Говорит Москва».

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — сказал он.

По его словам, рост количества новых случаев коронавирусной инфекции происходит из-за пренебрежения средствами индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации.

«Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках», — рассказал эксперт.

Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики и осведомленные источники сообщило на начале в России третьей волны коронавируса.

Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, заявила глава ведомства Анна Попова

По ее словам, «при обычном референт-штамме» на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших – в среднем по 23, передает РИА «Новости».

Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 – британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины «Спутник V» заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.

Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.

Приблизительный срок достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России — сентябрь 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова . Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что дата может различаться в зависимости от региона.

Вице-премьер также прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

Рамблер

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, несмотря на все рассуждения на тему третьей волны, все-таки пока в России выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую мы должны безусловно вместе с вами поддерживать», — сказала Голикова.

По ее словам, ситуация с вакцинацией от коронавируса в стране меняется в лучшую сторону.