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«Рвотные позывы»: индиец рассказал об изучении русского

Мария Иванова
1 час назад
Автор блога «Записки интернациональной пары» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказала о своем молодом человек из Индии, которому с трудом давался русский язык. Викрам приехал в Россию, не зная ни слова по-русски: ему казалось, что россияне «читают английские слова задом наперед».
«Рвотные позывы»: индиец рассказал об изучении русского
Фото: ТАССТАСС
Одним из самых сложных Викрам считает слово «подожди» и произносит его как «подожжжи».
«Или ваша буква «Ы». Это та еще боль! Каждый раз, когда я пытаюсь ее произнести, у меня возникает ощущение, что я приготовился вытошнить свой обед или ужин. Поэтому у меня до сих пор «мишка» и «мышка» - это одно и то же слово. Кроме этого у вас есть еще «мушка»... и это совершенно сбивает с толку!» - рассказал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Викрам иногда путает слова «только» и «просто» и боится длинных слов на русском.
«Например, эти ваши дос-то-при-че... дос-то-примечательности! < > Я даже «Я тебя люблю» иногда не могу сказать правильно, потому что нужно чертовски напрячься, чтобы произнести это «лююююю», - отмечает он.
Как писал «Рамблер», ранее в «Яндекс.Дзене» появился пост о впечатлениях иностранцев от имен россиян: некоторые имена вызывают у них странные ассоциации.
Жители Чили смеются над именами Ника (именно так там называют ночной горшок) и Галина (похоже на испанское слово gallina - «курица»). Испаноговорящие с трудом произносят несколько согласных букв подряд, поэтому Света превращается у них в Севету, а Ксюша – в Акасюшу или Кесению.
Общество,Россия,Индия,
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