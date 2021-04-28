«Рвотные позывы»: индиец рассказал об изучении русского

«Или ваша буква «Ы». Это та еще боль! Каждый раз, когда я пытаюсь ее произнести, у меня возникает ощущение, что я приготовился вытошнить свой обед или ужин. Поэтому у меня до сих пор «мишка» и «мышка» - это одно и то же слово. Кроме этого у вас есть еще «мушка»... и это совершенно сбивает с толку!» - рассказал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Например, эти ваши дос-то-при-че... дос-то-примечательности! < > Я даже «Я тебя люблю» иногда не могу сказать правильно, потому что нужно чертовски напрячься, чтобы произнести это «лююююю», - отмечает он.