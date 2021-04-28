«Рвотные позывы»: индиец рассказал об изучении русского

Жители Чили смеются над именами Ника (именно так там называют ночной горшок) и Галина (похоже на испанское слово gallina - «курица»). Испаноговорящие с трудом произносят несколько согласных букв подряд, поэтому Света превращается у них в Севету, а Ксюша – в Акасюшу или Кесению.