В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
19 минут назад
За минувшие сутки в России выявили 8731 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
8,7 тыс. новых случаев коронавируса выявили в РФ
Фото: ТАССТАСС
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8731 новый случай коронавируса в 82 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2662, Санкт-Петербурге – 725, Московской области – 651.
Всего в стране выявлено 4 805 288 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 427 946 человек, из них 8406 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 110 128 человек.
Накануне, 29 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 553.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители