По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами произойдет 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Тем не менее, эксперты предупреждают, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Специалисты отмечают, что список из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.

Россия и Эстония возобновляют авиасообщение. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Таллинского аэропорта, самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в столицу Эстонии 25 апреля.

«Российская авиакомпания «Аэрофлот» после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям», — говорится в сообщении.

Москва и Вена ведут переговоры по восстановлению регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам Любинского, переговоры на этот счёт идут в предметном ключе, на сегодняшний день согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября текущего года. Частота перевозок составит до 14 рейсов в неделю.

Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причём по инициативе наших партнёров, — подчеркнул посол.

Он также отметил, что восстановление авиасообщения напрямую зависит от ситуации с коронавирусом в РФ и Австрии.

Одним из условий возобновления чартерного авиасообщения с Египтом станет соблюдение эпидемиологической безопасности на курортах.

Для восстановления рейсов в Египте проведут подготовку туристических объектов.

"Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты", — сообщается в материале.

Отдельную экспертизу проведут в отелях курортов. Они должны будут получить сертификат безопасности здоровья. А работники туристической отрасли сделают вакцину от коронавируса.

Российские туроператоры считают обращение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой не продавать туры в Турцию после 1 июня знаком того, что эта страна не откроется для российских туристов в первом летнем месяце, это может произойти позже, такую точку зрения выразили опрошенные РИА Новости представители компаний.

"Мы расцениваем это обращение как предупреждение и знак, что с большей долей вероятности в июне Турцию и Танзанию не откроют. К этому нужно быть готовым. Но для официальных шагов туроператорам недостаточно заявления и просьбы, бизнесу необходима четкая позиция и правовой механизм", — сказала директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова.

Она предполагает, что потери, которые понесет сфера и туристы, будут совершенно разными.

"Турист может свои денежные средства использовать на другое путешествие, оставить на депозите у туроператора или оформить возврат", — пояснила собеседник агентства.

"У агентов ситуация иная, бизнес строится за счет агентского вознаграждения туроператора. Если путешествие не состоялось, то вознаграждения нет. У туроператора прибыль формируется от реализации турпродукта: нет реализации — нет прибыли", — добавила представитель компании.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что для ряда туроператоров ситуация будет критической.

"Операторы уже и так приостановили продажи. На рынке стоит стойкий скепсис по поводу объемов возобновления полетов. Рынок сейчас склоняется к открытию в августе. Как это было сделано в прошлом году, чтобы не вредить российскому курортному сезону", — сказал Мурадян.

"Один из сценариев — мы увидим частичное снятие запретов и увеличение частоты рейсов только в Москве, а из регионов, например, самолеты летать в Турцию и Танзанию не будут. Это все без запуска Египта делает болезненным текущую работу, потому что у россиян не остается летних направлений для отдыха", — добавил он.

Власти Кипра приняли решение с 10 мая открыть границы для въезда иностранных туристов, в том числе и российских, вакцинированных любым препаратом от COVID-19, включая «Спутник V», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом привитым о коронавирууса туристам для въезда на Кипр не потребуется ПЦР-тест. Привитым туристам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке.

Но вакцинация не является обязательным условием для поездки на Кипр. Туристы не сделавшие прививку от COVID-19 будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту, а затем пройти еще один ПЦР-тест за свой счет .

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре во всех отелях для туристов внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены.

Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит, пояснил он.

Рамблер

"Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России", - передает его слова ТАСС.