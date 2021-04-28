По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами произойдет
1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что рассматривается план по взаимному возобновлению авиасообщения с Австрией
, Болгарией
, Данией
, Доминиканой
, Израилем
, Иорданией
, Исландией
, Ирландией
, Италией
, Кипром
, Люксембургом
, Маврикием, Мальтой
, Марокко
, Мексикой
, Молдовой
, Польшей
, Португалией
, Саудовской Аравией
и Тунисом
.
Тем не менее, эксперты предупреждают, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Специалисты отмечают, что список из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.
Россия
и Эстония
возобновляют авиасообщение. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Таллинского аэропорта, самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в столицу Эстонии 25 апреля.
«Российская авиакомпания «Аэрофлот» после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям», — говорится в сообщении.
Москва и Вена ведут переговоры по восстановлению регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
По словам Любинского, переговоры на этот счёт идут в предметном ключе, на сегодняшний день согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября текущего года. Частота перевозок составит до 14 рейсов в неделю.
Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причём по инициативе наших партнёров, — подчеркнул посол.
Он также отметил, что восстановление авиасообщения напрямую зависит от ситуации с коронавирусом в РФ и Австрии.
Одним из условий возобновления чартерного авиасообщения с Египтом станет соблюдение эпидемиологической безопасности на курортах.
Для восстановления рейсов в Египте проведут подготовку туристических объектов.
"Технических препятствий к возобновлению полетов в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет. Авиакомпании готовятся к возобновлению чартерных программ, ведутся переговоры с туроператорами и аэропортами в регионах. В летнем расписании прорабатываются слоты", — сообщается в материале.
Отдельную экспертизу проведут в отелях курортов. Они должны будут получить сертификат безопасности здоровья. А работники туристической отрасли сделают вакцину от коронавируса.
Российские туроператоры считают обращение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой не продавать туры в Турцию после 1 июня знаком того, что эта страна не откроется для российских туристов в первом летнем месяце, это может произойти позже, такую точку зрения выразили опрошенные РИА Новости представители компаний.
"Мы расцениваем это обращение как предупреждение и знак, что с большей долей вероятности в июне Турцию и Танзанию не откроют. К этому нужно быть готовым. Но для официальных шагов туроператорам недостаточно заявления и просьбы, бизнесу необходима четкая позиция и правовой механизм", — сказала директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова.
Она предполагает, что потери, которые понесет сфера и туристы, будут совершенно разными.
"Турист может свои денежные средства использовать на другое путешествие, оставить на депозите у туроператора или оформить возврат", — пояснила собеседник агентства.
"У агентов ситуация иная, бизнес строится за счет агентского вознаграждения туроператора. Если путешествие не состоялось, то вознаграждения нет. У туроператора прибыль формируется от реализации турпродукта: нет реализации — нет прибыли", — добавила представитель компании.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян
считает, что для ряда туроператоров ситуация будет критической.
"Операторы уже и так приостановили продажи. На рынке стоит стойкий скепсис по поводу объемов возобновления полетов. Рынок сейчас склоняется к открытию в августе. Как это было сделано в прошлом году, чтобы не вредить российскому курортному сезону", — сказал Мурадян.
"Один из сценариев — мы увидим частичное снятие запретов и увеличение частоты рейсов только в Москве, а из регионов, например, самолеты летать в Турцию и Танзанию не будут. Это все без запуска Египта делает болезненным текущую работу, потому что у россиян не остается летних направлений для отдыха", — добавил он.
Власти Кипра приняли решение с 10 мая открыть границы для въезда иностранных туристов, в том числе и российских, вакцинированных любым препаратом от COVID-19, включая «Спутник V», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом привитым о коронавирууса туристам для въезда на Кипр не потребуется ПЦР-тест. Привитым туристам перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке.
Но вакцинация не является обязательным условием для поездки на Кипр. Туристы не сделавшие прививку от COVID-19 будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту, а затем пройти еще один ПЦР-тест за свой счет .
Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре во всех отелях для туристов внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены.
Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит, пояснил он.
"Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России", - передает его слова ТАСС.
Потенциальный турпоток в в эти страны несопоставим с числом туристов, которые ежегодно ездят в Турцию. При этом летом ожидается открытие ряда средиземноморских стран для российских туристов, отметил он. По данным Российского союза туриндустрии, только 10-15% туристов, собиравшихся за границу, переориентируются на отдых в России.