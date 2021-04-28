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Пока вы спали: россияне скупают землю

Елена Прошина
56 минут назад
Пока вы спали: россияне скупают землю
Фото: РамблерРамблер
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Россияне скупают землю

В России за год спрос на земельные участки вырос на 16%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости» пишет газета «Известия».
Наибольшим спросом у жителей России пользовались земельные участки в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнерствах (+20% за год). Также активно скупалась земля и под индивидуальное жилищное строительство (+15% за год).

В Шереметьево пройдет посадка в самолет «по лицу»

Аэропорт «Шереметьево» намерен в сентябре 2021 года провести эксперимент по идентификации пассажиров при посадке на самолет «по лицу». Об этом со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта пишет РБК.
Ожидается, что эксперимент пройдет при посадке на внутреннем рейсе «Аэрофлота». При идентификации будут использоваться данные из Единой биометрической системы.
По словам представителя авиакомпании, на гейте установят биометрический турникет с камерой, которая идентифицирует личность человека. Таким образом, пассажиру не нужно будет предъявлять диспетчеру посадочный талон и паспорт.

Власти России намерены урезать льготное кредитование бизнеса

Правительство России намерено пересмотреть программу льготных кредитов для малых и средних предприятий, запущенную в 2019 году в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом пишут «Известия».
Так, согласно проекту постановления правительства, на которое сослалось издание, на льготные займы до 2 млрд рублей теперь сможет претендовать только средний бизнес, для микропредприятий планку понизили до 200 млн, для малых — до 500 млн рублей.
Также предлагается сократить втрое субсидирование банков на выдачу дешевых денег строительным компаниям и риелторам.

Кулеба заявил о «красной линии» на переговорах по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик - это «красная линия», которую Киев не перейдет. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», - заявил Кулеба в эфире программы «HARDtalk» на телеканале BBC News World.

Центробанк России впервые проиграл в суде дело о «санации»

Амурский арбитражный суд отказался поддержать требование Банка России по взысканию 13,5 млрд рублей убытков с бывших руководителей Азиатско-Тихоокеанского банка, проходящего процедуру «санации». Об этом пишут «Ведомости».
Банк попал под «санацию» в 2018 году. Год назад регулятор обратился в суд, требуя с бывших топ-менеджеров банка возместить понесенный ущерб. Однако суд отказался удовлетворить иск, посчитав, что банк не смог доказать обоснованность своих требований.
Общество,Дмитрий Кулеба,Аэропорт Шереметьево,Азиатско-Тихоокеанский банк,Аэрофлот,Центральный банк России,Правительство РФ,Ведомости,газета "Известия",Интерфакс,
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