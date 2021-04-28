Пока вы спали: россияне скупают землю

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В России за год спрос на земельные участки вырос на 16%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости» пишет газета «Известия».

Наибольшим спросом у жителей России пользовались земельные участки в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнерствах (+20% за год). Также активно скупалась земля и под индивидуальное жилищное строительство (+15% за год).

В Шереметьево пройдет посадка в самолет «по лицу»

Аэропорт «Шереметьево» намерен в сентябре 2021 года провести эксперимент по идентификации пассажиров при посадке на самолет «по лицу». Об этом со ссылкой на копию рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта пишет РБК.

Ожидается, что эксперимент пройдет при посадке на внутреннем рейсе «Аэрофлота» . При идентификации будут использоваться данные из Единой биометрической системы.

По словам представителя авиакомпании, на гейте установят биометрический турникет с камерой, которая идентифицирует личность человека. Таким образом, пассажиру не нужно будет предъявлять диспетчеру посадочный талон и паспорт.

Правительство России намерено пересмотреть программу льготных кредитов для малых и средних предприятий, запущенную в 2019 году в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом пишут «Известия».

Так, согласно проекту постановления правительства, на которое сослалось издание, на льготные займы до 2 млрд рублей теперь сможет претендовать только средний бизнес, для микропредприятий планку понизили до 200 млн, для малых — до 500 млн рублей.

Также предлагается сократить втрое субсидирование банков на выдачу дешевых денег строительным компаниям и риелторам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик - это «красная линия», которую Киев не перейдет. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», - заявил Кулеба в эфире программы «HARDtalk» на телеканале BBC News World.