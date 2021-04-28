Как пишет издание, два самолета Ил-76 МЧС России доставят в Нью-Дели лекарства, медицинские изделия и оборудование. Всего — более 22 т.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.