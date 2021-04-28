Путин анонсировал новые меры поддержки россиян

Президент России Владимир Путин рассказал, что власти будут постепенно вводить новые программы поддержки семей. Об этом сообщает ТАСС.

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Новые меры Путин анонсировал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Путин отметил, что о части мер он объявил в послании Федеральному собранию 21 апреля. Как писал «Рамблер», в послании президент рассказал, что беременным женщинам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будут выплачивать 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка.

Семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, с 1 июля начнут получать выплату в 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, в середине августа 2021-го россияне получат единовременную выплату - десять тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе, и на будущих первоклассников.

«Это не последнее, что мы вместе с вами должны сделать. Татьяна Алексеева [Голикова, вице-премьер] знает, мы вместе занимаемся этими вопросами, но будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно», - подчеркнул Путин.