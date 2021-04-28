Путин анонсировал новые меры поддержки россиян

Президент России Владимир Путин
рассказал, что власти будут постепенно вводить новые программы поддержки семей. Об этом сообщает
ТАСС.
Новые меры Путин анонсировал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Путин отметил, что о части мер он объявил в послании Федеральному собранию 21 апреля. Как писал «Рамблер», в послании президент рассказал, что беременным женщинам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будут выплачивать 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка.
Семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, с 1 июля начнут получать выплату в 5 650 рублей в месяц.
Кроме того, в середине августа 2021-го россияне получат единовременную выплату - десять тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе, и на будущих первоклассников.
«Это не последнее, что мы вместе с вами должны сделать. Татьяна Алексеева [Голикова, вице-премьер] знает, мы вместе занимаемся этими вопросами, но будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно», - подчеркнул Путин.
Он отметил, что многие меры связаны с уровнем безработицы, выросшим из-за пандемии.