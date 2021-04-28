Дачников предупредили о неожиданных штрафах

Юрист Егор Редин предупредил россиян, которые ездят на дачу на машине, о штрафах за неправильную перевозку животных. Об этом сообщает «Прайм».

Редин напомнил, что ПДД приравнивают транспортировку животных к перевозке грузов. По правилам, перевозимый в авто груз не должен ограничивать обзор для водителя или мешать вождению другим способом. Юрист добавил, что животное, которое хаотично двигается по салону, может получить травмы.

«Если повезет, то владелец автомобиля может отделаться только предупреждением. Но сотрудник полиции может выписать и штраф в размере 500 рублей за нарушение правил транспортировки грузов», - подчеркнул он.

Кроме того, оштрафовать могут, если питомец не пристегнут ремнем безопасности.

«Возникает логичный вопрос, по какой причине его следует пристегивать, если, согласно правилам, его рассматривают как груз. Данное замечание будет уместным, но случаев, когда водителя оштрафовали таким образом, достаточно», - предупредил юрист.

Он объяснил, что водитель обязан правильно размещать и закреплять груз.

Кроме того, наказать могут за жестокое обращение с животными - оставленного в закрытой машине на парковке питомца. За это грозят штрафы до 80 тысяч рублей, год исправительных работ или лишение свободы на срок до трех лет.

Еще один повод для штрафа - перевозка негабаритных стройматериалов. Если груз выступает за пределы машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, его необходимо обозначить знаками «Крупногабаритный груз» и световозвращателями.

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