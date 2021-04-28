Участник «Голоса» обвинил депутата в нападении

Бывший участник телешоу «Голос» Андрей Цхай, который является арт-директором одного из петербургских караоке-баров, написал заявление в МВД на местного депутата Ивана Ильюшихина

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Он обвинил народного избранника в избиении. Причиной нападения, по данным Пятого канала, стал инцидент в заведении, где работает Цхай. Депутат много лет посещает бар и является его постоянным клиентом, но в последнее время начал вести себя агрессивно и по-хамски, пишет издание.

19 апреля Ильюшихин нажаловался экс-участнику шоу «Голос» на одного из его подчинённых из-за якобы пропущенной очереди в караоке. Депутат, по словам Цхая, угрожал администратору караоке, а потом ещё и обратился в полицию с жалобой на то, что в баре якобы торгуют наркотиками.

И даже после этого чиновник не успокоился. Он заявился домой к Цхаю вместе с другом и избил арт-директора заведения. Побои тот зафиксировал в больнице. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Ильюшихин отрицает свою причастность к избиению. Он отметил, что конфликт действительно был, но не такой масштабный, как пытаются представить сотрудники бара.

Информация недостоверная, <...> соврали процентов на 80. Конфликт действительно был, но, во-первых, без этих последствий, а во-вторых, абсолютно не по этой причине и не в такой последовательности, — сказал депутат.

Он не готов идти в суд только потому, что «не хочет связываться».