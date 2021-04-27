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Туристический поток в Сочи на майские праздники назвали «запредельным»

Lenta.ru
25 минут назад
Туроператоры зафиксировали «запредельный» спрос на отдых в Сочи на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов отрасли.
По словам генерального директора Туристической ассоциации регионов России Светланы Ануфриенко, из-за объявления о продлении майских каникул, россияне будут экстренно искать места для отдыха.
«Спрос запредельный, и те, кто готовы заплатить, поедут в Сочи. Единственное, что может оттолкнуть — это наплыв народа», — пояснила она.
Также сообщается, что после объявления о продолжительных майских выходных цены на отдых в некоторых отелях Сочи выросли почти в полтора раза.
Кроме того, эксперты ожидают, что за майские праздники Сочи посетят до 200 тысяч туристов. Это на четверть больше, чем в 2020 году.
Ранее, 27 апреля, сообщалось, что в аэропортах черноморских курортов ожидается полная загрузка. Согласно прогнозам представителей авиакомпаний, это произойдет на фоне ограничений полетов за границу.
Общество,Видео,Сочи,
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