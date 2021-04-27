Туроператоры зафиксировали «запредельный» спрос на отдых в Сочи на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов отрасли.

По словам генерального директора Туристической ассоциации регионов России Светланы Ануфриенко, из-за объявления о продлении майских каникул, россияне будут экстренно искать места для отдыха.

«Спрос запредельный, и те, кто готовы заплатить, поедут в Сочи. Единственное, что может оттолкнуть — это наплыв народа», — пояснила она.

Также сообщается, что после объявления о продолжительных майских выходных цены на отдых в некоторых отелях Сочи выросли почти в полтора раза.

Кроме того, эксперты ожидают, что за майские праздники Сочи посетят до 200 тысяч туристов. Это на четверть больше, чем в 2020 году.