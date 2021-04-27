Задания "Диктанта Победы" перевели на английский и китайский языки

Организаторы "Диктанта Победы" подготовили задания на английском и китайском языках. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель секретаря генсовета "Единой России", федеральный координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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"Один блок заданий [подготовлен] для стран Америки, один блок - для стран Европы, один - для стран Азии, блок заданий - для стран СНГ и постсоветского пространства", - сказал Хинштейн, добавив, что подготовлен "отдельный блок заданий, который переведен на английский язык".

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"Это облегченная версия для иностранцев, интересующихся нашей историей", - пояснил депутат.

По его словам, также подготовлена версия заданий на китайском языке.

Хинштейн уточнил, что задания для иностранных участников диктанта содержат вопросы, связанные со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, а также вопросы о помощи союзников, об организации работы в тылу и о партизанском движении. Организовать проведение "Диктанта Победы" за рубежом помогает партнер акции - Россотрудничество, отметил российский парламентарий.

"Местами проведения нашей акции станут русские дома за рубежом, школы, библиотеки, университеты, клубы по интересам. Во многих странах по инициативе наших соотечественников создается по несколько площадок. И здесь важно отметить большую помощь в организации акции за рубежом со стороны "Волонтеров Победы", - заключил Хинштейн.

По данным организаторов, участие в "Диктанте Победы" подтвердили 80 стран. Впервые примут участие в акции Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург, Эфиопия. В 31 стране диктант пройдет в очной форме. Все площадки будут работать по строгим санитарным правилам, чтобы обеспечить безопасность участников и организаторов.