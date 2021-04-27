Заключенным разрешат работать на стройке БАМа

Из-за оттока трудовых мигрантов на время пандемии на стройке стало не хватать специалистов. Сообщается, что на стройку нужны квалифицированные бульдозеристы, механики, сварщики и электрики. Заключенным планируют дать возможность сохранить работу после освобождения.

На стройку допустят только заключенных, осужденных за нетяжкие преступления. По мнению юриста Екатерины Тягай, на обеспечение работы заключенных на строительстве понадобятся существенные материальные вложения, так как их нужно будет охранять.