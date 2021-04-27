Она отметила, что прежде всего это касается пептидных вакцин, к которым, в частности, относится российская «ЭпиВакКорона». Им характерно меньшее разнообразие формирующихся антител.

В России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется введение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».