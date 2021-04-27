«Если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации», — заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного — усиливающего — эффекта, и антитела появляются», — добавил директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.