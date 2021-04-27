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Плющенко показал на видео тренировку Гном Гномыча на Мальдивах

Юрий Столбов
33 минуты назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку своего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч. Пост доступен в Instagram спортсмена.
38-летний Плющенко продемонстрировал тренировку ребенка во время отдыха на Мальдивах. Спортсмен рассказал подписчикам о пользе двойных прыжков на скакалке.
«Пожалуй, это одно из лучших упражнений на координацию», — отметил он.
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