СМИ узнали о странных обстоятельствах смерти Марадоны

Пресса узнала о странных обстоятельствах смерти футболиста Диего Марадоны . Об этом пишет сайт Ytro.ru с ссылкой на испанский телевизионный канал

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Расследованием смерти знаменитого игрока сборной Аргентины занимается особая медкомиссия – высококвалифицированных экспертов отобрали специально для определения всех деталей трагедии. Члены комиссии уверяют, что Диего умер в период с 4 до 6 утра 25 ноября во время сна.

Однако эта информация не совпадает со сведениями медицинского персонала, который был рядом, когда Марадоне стало плохо.

Врач, который первым прибыл к футболисту, констатировал смерть в 13:15. Перед этим доктор в течение 45 минут пытался привести Марадону в чувство.