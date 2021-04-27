СМИ узнали о странных обстоятельствах смерти Марадоны

Пресса узнала о странных обстоятельствах смерти футболиста Диего Марадоны
. Об этом пишет
сайт Ytro.ru с ссылкой на испанский телевизионный канал
.
Расследованием смерти знаменитого игрока сборной Аргентины занимается особая медкомиссия – высококвалифицированных экспертов отобрали специально для определения всех деталей трагедии. Члены комиссии уверяют, что Диего умер в период с 4 до 6 утра 25 ноября во время сна.
Однако эта информация не совпадает со сведениями медицинского персонала, который был рядом, когда Марадоне стало плохо.
Врач, который первым прибыл к футболисту, констатировал смерть в 13:15. Перед этим доктор в течение 45 минут пытался привести Марадону в чувство.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. «Рамблер» сообщал
о том, что скончался в больнице от сердечного приступа. Этой осенью Марадона уже попадал в больницу и перенес сложную операцию. Футболисту было 60 лет.