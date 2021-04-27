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Умер звезда "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

Газета.Ru
12 минут назад
Грузинский актер Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни, сообщает РИА «Новости».
Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Звезда фильма «Белое солнце пустыни» умер из-за осложнений после перенесенного коронавируса.
В ноябре 2020 года 85-летний Кавсадзе был госпитализирован с двусторонней пневмонией и коронавирусом, от которого вскоре излечился.
17 февраля стало известно, что артиста госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. Позже сообщалось, что он пошел на поправку.
В конце марта клинический директор Первой университетской клиники Тбилиси Лали Турдзеладзе рассказала, что Кавсадзе на тот момент все еще находился в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.
Кахи Кавсадзе с 1959 года был актером театра Руставели. Он сыграл Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», а также играл в картинах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желаний», «Покаяние» и других.
Общество,РИА Новости,
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