Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

Грузинский актер Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Звезда фильма «Белое солнце пустыни» умер из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

В ноябре 2020 года 85-летний Кавсадзе был госпитализирован с двусторонней пневмонией и коронавирусом, от которого вскоре излечился.

17 февраля стало известно, что артиста госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией. Позже сообщалось, что он пошел на поправку.

В конце марта клинический директор Первой университетской клиники Тбилиси Лали Турдзеладзе рассказала, что Кавсадзе на тот момент все еще находился в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.