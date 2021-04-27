Россияне изменили планы на майские праздники после указа Путина

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным
указа о нерабочих днях с 4 по 7 мая, пятая часть россиян изменила свои планы на длинные выходные. Такие выводы следуют из опроса сервиса Superjob, на которые ссылается
РБК.
По данным компании, 18% опрошенных изменили свои планы. У 70% россиян они остались прежними. До объявления длинных выходных работать собирались 17% граждан, однако сейчас их количество снизилось до 13%.
Также 55% проведут выходные и праздники дома, 11% — на даче или в деревне, на природу проедут 7%. В путешествие по России отправятся 3% респондентов, а в гостях — 1%. Вариант отдыха за границей не выбрал ни один опрошенный.
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уточнили, что опрос проводился с 24 по 26 апреля по всей России. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.
«Рамблер» ранее писал, что ждет россиян, которые не будут работать с 1 по 10 мая. По словам Голиковой, Работники могут отказаться от работы в майские праздники и при этом получить зарплату.