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Голикова: многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса

ТАССиещё 8
1 час назад
Многие регионы России не следуют рекомендациям по снятию ограничений из-за коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, Дагестан, Забайкалье и Ингушетия до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от ковида.
В 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от ковида ниже среднего по стране, отметила Голикова.
Новость дополняется.
Общество,Татьяна Голикова,Россия,
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