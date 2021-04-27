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Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России

RT на русскомиещё 4
53 минуты назад
Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Новые штаммы, о которых я говорила, выявлены в 54 регионах. Это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург, всё равно... люди общаются, переезжают в другие регионы — и распространение коронавируса потихонечку идёт», — сказала она во время заседания Совета законодателей при Федеральном собрании.
При этом Голикова отметила, что ситуация в России «жёстко поставлена на контроль».
«В 48 регионах — британский штамм, в 11 регионах — южноафриканский, в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории Российской Федерации, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы привыкли работать», — пояснила она.
Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не выявлен.
Общество,Видео,Татьяна Голикова,Санкт-Петербург,Москва,Россия,
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