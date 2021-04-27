На кадрах можно увидеть, как в стихийно образовавшимся озере, плавает местный житель. Небольшой водоём появился благодаря крупному прорыву водопровода на месте строительной площадки здания областного арбитражного суда. Стоит отметить, что в Архангельске пасмурная погода и температура около нуля градусов. Прогнозируется также дождь со снегом.