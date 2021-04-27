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Плавающие в огромной луже жители Архангельска попали на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад
Жители Архангельска решили поплавать в месте крупного прорыва водопровода. Видео опубликовано в telegram-канале «Архангельск 1».
На кадрах можно увидеть, как в стихийно образовавшимся озере, плавает местный житель. Небольшой водоём появился благодаря крупному прорыву водопровода на месте строительной площадки здания областного арбитражного суда. Стоит отметить, что в Архангельске пасмурная погода и температура около нуля градусов. Прогнозируется также дождь со снегом.
В результате аварии жители Соломбальского, Маймаксанского и Октябрьского округов остались без воды до утра следующего дня, а Ломоносовский округ обеспечивают водоснабжением на пониженном давлении. Предварительной причиной аварии названо несоблюдение строительных норм.
Общество,Видео,Архангельск,
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