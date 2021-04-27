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Россиян предупредили о подорожании мебели

News.ruиещё 2
30 минут назад
В России может подорожать мебель в ближайшее время. Причиной стал рост цен на все виды комплектующих и невысокий спрос.
Россиян предупредили о подорожании мебели
Фото: pixabaypixabay
Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). В 2020 году из-за простоя предприятий, выпускающих древесно-стружечные плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ), цены на эти материалы выросли.
Однако, большинство покупателей этого не заметило, отметили в ассоциации.
Подорожал скорее дорогой мебельный сегмент, в эконом-классе цены изменились не сильно. В данном случае спрос диктовал предложение, и производители получили доход за счёт выросших к концу 2020 года продаж — сказался отложенный спрос, — рассказал генеральный директор Ассоциации Тимур Иртуганов.
Он подчеркнул, что сейчас деньги потекли в отрасль за счёт других сфер. Например, вместо поездок в Турцию россияне пошли в мебельные магазины, но скоро и этот эффект закончится.
Иртуганов уверен, что мебель продолжит дорожать в ближайшее время. Одной из причин также стала дорогая фурнитура, 95% которой производится не в России.
Ранее NEWS.ru писал, что новая государственная программа поддержки существенно поспособствует привлечению инвестиций в российский туризм, что позволит закрыть дефицит номерного фонда в высокий сезон. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Общество,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,Парламентская газета,Россия,
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