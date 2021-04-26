Россиянка снялась в порно на священном вулкане на Бали

По данным журналистов, ролик порноактрисы Miha Nika был размещён на крупнейшем порнохостинге, набрал более миллиона просмотров, а потом был заблокирован. Силовики выяснили, что он был снят в 2020 году на пешем маршруте вулкана Батур, выше храма Пасар Агунг. Индонезийские полицейские пытаются узнать, остались ли участвующие в съёмках туристы на острове.