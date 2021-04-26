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Россиянка снялась в порно на священном вулкане на Бали

News.ru
1 час назад
Полиция Индонезии объявила в розыск российскую модель, которая снялась в порнографическом ролике на вершине вулкана Гунунг-Батур. Он считается на Бали священным. Об этом сообщает издание Jeg Bali.
Россиянка снялась в порно на священном вулкане на Бали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным журналистов, ролик порноактрисы Miha Nika был размещён на крупнейшем порнохостинге, набрал более миллиона просмотров, а потом был заблокирован. Силовики выяснили, что он был снят в 2020 году на пешем маршруте вулкана Батур, выше храма Пасар Агунг. Индонезийские полицейские пытаются узнать, остались ли участвующие в съёмках туристы на острове.
Возбуждено уголовное дело о «публичном непристойном поведении», максимальное наказание по этой статье — около трёх лет тюрьмы.
По данным Telegram-канала Life, речь идёт о 22-летней модели Веронике Трошиной, которая снимает свои ролики вместе с неким Михаилом. Пара специализируется на любительском порнографическом видео.
Ранее из ОАЭ депортировали россиянина, которого подозревают в организации эротической фотосессии для израильского порнопортала. Суд снял с мужчины все обвинения, после чего его выслали из страны. Позже россиянин поблагодарил президента России Владимира Путина, а также губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за благополучный исход своего дела. Организатор фотосессии находился в тюрьме с 3 по 22 апреля. Чтобы получить доступ к телефону и воде, он два дня держал сухую голодовку. Всё это время, по словам мужчины, в тюрьме не выключался свет.
Общество,Станислав Воскресенский,Владимир Путин,Бали,Индонезия,
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