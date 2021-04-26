Россиянка снялась в порно на священном вулкане на Бали

Ранее из ОАЭ депортировали россиянина, которого подозревают в организации эротической фотосессии для израильского порнопортала. Суд снял с мужчины все обвинения, после чего его выслали из страны. Позже россиянин поблагодарил президента России Владимира Путина
, а также губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
за благополучный исход своего дела. Организатор фотосессии находился в тюрьме с 3 по 22 апреля. Чтобы получить доступ к телефону и воде, он два дня держал сухую голодовку. Всё это время, по словам мужчины, в тюрьме не выключался свет.