Возвращение зимы: Российским регионам предсказали снегопады

В ряде районов Московской области , а также в Орловской, Тульской, Рязанской, Владимирской областях пройдут снегопады в ночь с 26 на 27 апреля. Также снег ожидается утром во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую ночь и утром во вторник пройдут заряды снега в Орловской, Тульской, Рязанской, Владимирской, а также в отдельных районах (преимущественно юг, юго-восток, восток) Московской областей», — написал Тишковец в Instagram. Причина снегопадов — прохождение высотного циклона, отметил он.

Снежный покров, по словам синоптика, будет составлять не более двух-пяти сантиметров. Тишковец предупредил, что температура может опуститься до -3 градусов. «Местами гололедица и снежный накат», — заключил он.

До конца апреля Россию ждет прохладная осенняя погода с небольшим потеплением в мае, а лето будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . Его слова передает «Комсомольская правда».

«До конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять нам порции облаков и осадков. Причем не только дождей. В темное время суток иногда даже будут наблюдаться вкрапления мокрого снега», — отметил специалист.

По его словам, начало мая будет теплее, но о плюс 20 градусах, которые наблюдались неделю назад, речи нет.

Тишковец добавил, что во второй части майских праздников ситуация будет более-менее стабилизироваться. «Может быть, мы даже выйдем на норму — плюс 15-20 градусов ко Дню победы», — сказал он.

Лето на большей части европейской территории России будет чуть теплее климатической нормы. Причем чем севернее, тем положительное отклонение будет более значимым, заключил Тишковец.

Ранее он заявил, что в мае россиян ожидают климатические качели. Начало месяца для жителей Москвы и Центральной России будет прохладным, позже потеплеет с превышением нормы.

В сибирские и дальневосточные регионы пришло аномальное тепло.

Омске и Красноярске. Как рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на 10-12 градусов температура выше нормы сейчас на Ямале. Например, в Салехарде и Новом Уренгое до плюс 3 градусов, что не типично для этих регионов в это время года. А на 15 градусов теплее обычного будет на Чукотке. Ожидается аномальное потепление в Новосибирске

Непривычно тепло будет в Омске, Новосибирске и Красноярске: 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Днем воздух прогреется до плюс 20 и выше.

А вот в средней полосе пока прохладно. До конца апреля и в начале мая днем в пределах плюс 10-12 градусов, а по ночам возможны и минусовые температуры.

В России ускорилось изменение климата. Прирост температуры за последние 10 лет составил 0,51 градуса по Цельсию при среднемировом показателе 0,18 градусов. Об этом сообщает директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.

«Собственные колебания климата никто не отменял. Но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — предупреждает он.

Катцов предупреждает, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути. Сейчас климатологи уточняют свои прогнозы, когда произойдут ожидаемые изменения.

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов призвал москвичей готовиться к резким изменениям погодных условий в столице.

По словам специалиста, в ближайшем будущем жителям столицы придется изменить свой гардероб из-за глобального потепления. «В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели», – рассказал Карнаухов телеканалу «Москва 24».

Климатолог отметил, что за последние десятилетия климат уже изменился, и москвичи вынуждены подстраивать свой гардероб под эти перемены. Так, из-за чередования климатических явлений, когда на смену морозу и аномальному снегопаду приходит оттепель, жители города вынуждены носить водонепроницаемую обувь. Также сейчас, в отличие от прошлых поколений, москвичи используют зимой зонт.

Кроме того, изменение климата затронет и летний период, что, в свою очередь, также отразится на одежде. «Летом мы должны быть готовы к аномальной жаре, как было в 2010 году. Жара в 25–40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой – не промокает, например, с мембранами», – отметил Карнаухов. Эксперт также добавил, что «Москва – дополнительный остров тепла» из-за своей системы отопления.

Россия расположена в зоне, где суши больше, чем воды. Поэтому глобальное потепление здесь происходит гораздо быстрее, чем в других частях Земли, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев . Он также рассказал, чем это грозит стране.

Из Доклада об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленного Росгидрометом , следует, что климат в стране теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах. Согласно подсчетам, за десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.

«Если говорить о России в целом, то климат у нас действительно теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. А если говорить просто об Арктической зоне Российской Федерации, то там рост температуры происходит еще быстрее – примерно в 3,5 раза», – говорит Киселев.

Он объясняет, что зона, в которой находится страна (средние широты Северного полушария), является единственной на всем земном шаре, где суша больше, чем площадь океана. Во всех остальных зонах все наоборот – океана много, а суши относительно мало. Именно поэтому в России теплеет быстрее, чем в остальном мире.

«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу. Между океаном и атмосферой происходит обмен. В результате это приводит к смягчению ситуации», – рассказывает собеседник.

Если говорить научным языком, продолжает климатолог, теплоемкость воды значительно выше теплоемкости суши. Суша достаточно быстро реагирует на охлаждение и потепление, нежели океан, который действует сравнительно медленно и плавно. Например, прогуливаясь по берегу озера в жаркий летний день, человек обязательно заметит, как температура воздуха к вечеру спадет. При этом температура воды останется той же, что и в разгар жары, и сохранит свое тепло достаточно долго.

«Этот фактор говорит о том, что суша не может столь же эффективно осуществлять обмен с атмосферой, поскольку имеет теплоемкость существенно меньше воды. Поэтому в нашей зоне потепление происходит быстрее – много суши. В такой ситуации, кстати, находимся не только мы, но и весь пояс средних северных широт», – отмечает Киселев.

По его словам, такое потепление несет за собой как положительные, так и отрицательные факторы. Например, из-за потепления раньше вскрывается лед в северных Арктических морях, благодаря чему можно будет использовать более активно Северный морской путь, который является кратчайшим морским маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком.

«Кроме того, будет возможно выращивать те культуры, которые нельзя было выращивать из-за относительно холодного климата. Но здесь есть и обратная сторона: за этими новыми культурами придут и различные вредители, начиная от саранчи и заканчивая прочими вредителями. Но самая большая и серьезная угроза для нас – это деградация вечной мерзлоты», – предупреждает климатолог.

Он поясняет, что две трети территории Российской Федерации находятся на вечной мерзлоте. Вследствие деградации могут начаться всевозможные аварии, катастрофы и так далее. В первую очередь пострадают объекты, построенные во времена СССР, так как тогда не учитывали возможность таяния вечной мерзлоты. Это трубопроводы, линии электропередач и шоссе.

«Есть еще один неприятный аспект: в вечной мерзлоте содержится огромное количество парниковых газов, тех самых, которые инициируют нынешнее глобальное потепление – углекислый газ и метан. Они, соответственно, высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект еще больше усилится», – объясняет Киселев.

Косвенным фактором также является подъем воды в Мировом океане, продолжает специалист. За весь прошлый век он составил 17 сантиметров, то есть 1,7 сантиметра за десятилетие. В первом десятилетии нынешнего века он составил уже 3,1–3,2 сантиметра за десятилетие, а к 2020 году рост составил целых 4 сантиметра. Это чревато затоплением низко расположенных территорий. Наиболее страшна данная ситуация маленьким островным государствам. Если же говорить о Европе, то вода будет угрожать Венеции, Нидерландам, а в России – Санкт-Петербургу.