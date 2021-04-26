Донор кислорода: Миллиардер нашёл новый источник доходов для России

Леонид Федун. Россия может стать мировым донором кислорода через 20-30 лет и зарабатывать на продаже квот CO2. Об этом заявил РБК замглавы ЛУКОЙЛа

На страну приходится около 20 процентов мировых запасов леса.

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«За это донорство Россия может получить деньги (например, от продажи квот), сопоставимые со стоимостью продажи газа за рубеж», — указал на новую сферу получения доходов Федун.

Для сравнения: за апрель-май прошлого года «Газпром» продал за рубеж газа на 2,4 миллиарда долларов.

Миллиардер уверен, что «аккумулятивная способность» российских лесов занижена. Западные эксперты считают, что страна выделяет два миллиарда тонн CO2, а поглощает 300 миллионов тонн.

«По нашим грубым прикидкам, в России должно быть поглощение минимум миллиард тонн в год», — добавил он.

По мнению бизнесмена, развитие лесов — самый простой способ для улавливания CO2. Россия может «очень легко» к 2050 году или раньше стать углеродно нейтральной, но для этого нужно провести аудит лесных ресурсов, подчеркнул Федун.

Ранее он также заявил, что заместить российскую нефть на мировом рынке без взрыва на рынке энергоносителей невозможно. По мнению Федуна, маловероятно, что западные страны введут ограничения по торговле российской нефтью.

Россия способна продавать экологически чистые виды водорода за рубеж на $100 млрд ежегодно, такого масштаба можно достичь к 2050 году. Об этом говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, сообщает 15 апреля РБК.

В документе говорится, что Россия может зарабатывать на экспорте водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год при объёме поставок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Минэнерго согласовало проект с компаниями и профильными ведомствами и теперь запустило процедуру согласования с правительством.

Разброс значений в прогнозе обусловлен различными сценариями развития мирового рынка водорода. Пока рынка водорода как энергоносителя нет, но авторы концепции полагают, что он развернётся из-за развития технологий и водородной энергетики.

Предполагается, что рынок может быть глобальным, подобно рынкам нефти и сжиженного природного газа, либо локальным. В таком случае производить и потреблять водород будут одни и те же страны или регионы.

Россия — потенциально крупный поставщик водорода, и она заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей, говорится в документе.

Правительство по поручению президента Владимира Путина подготовило проект закона по реформе системы лесоустройства в России ( 1147176-7). Документ депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Проект закона даёт трактовку понятию лесоустройства как системы взаимосвязанных территориальных единиц управления лесами, закрепляет функции этой деятельности как основы учёта инвентаризации лесов. Также он определяет периодичность проведения мероприятий по лесоустройству, устанавливает полномочия государственных заказчиков и исполнителей, вводит квалификационные требования к лицам, выполняющим работы по лесоустройству.

Кроме того, документ разграничивает зоны ответственности между органами власти и органами местного самоуправления в сфере лесохозяйственной деятельности, устанавливает, что само пребывание в лесу с техникой для рубки и вывоза древесины, не связанное с лесоустройством, приравнивается к заготовке древесины. Перечень такой техники установит кабмин.

Площадь земель лесного фонда, которые в первоочередном порядке подлежат лесоустройству, составляет 300 млн га, сказано в пояснительной записке к документу. Для обеспечения эффективности использования лесного фонда ежегодный объём мероприятий по лесоустройству должен проводиться на площади не менее 30 млн га. На эти цели в 2023 году потребуется 3,6 млрд рублей, подсчитали в правительстве. При этом начиная с 2024 года потребность в ежегодном финансировании мероприятий по лесоустройству на территории интенсивного освоения лесов на площади 30 млн га составит 4,8 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины. Такое поручение он дал по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

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"Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", - сказал президент.

Владимир Путин уверен, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые меры. "Хочу заострить внимание на такой застарелой, но до конца так и не решенной до сих пор проблеме, как незаконные рубки", - сказал глава государства в среду на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса. "Мы системно боремся с этими преступлениями, однако нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы", - указал Путин.