Выходные не для всех: Только четверть россиян будет отдыхать на майских праздниках

Большинство россиян не смогут отдохнуть на продлённых майских праздниках. Только четверть работодателей точно отпустит подчинённых на все 10 дней.

Указ Путина

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента Владимира Путина сделать период с 1 по 10 мая выходными днями. Она пояснила, что на майские праздники россияне часто едут на дачу и за город, и зачастую они передвигаются в переполненном общественном транспорте. Это увеличивает риск распространения коронавируса.

Глава государства идею поддержал и в тот же день подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая включительно стали нерабочими с сохранением за работниками зарплаты. При этом органам публичной власти, иным органам и организациям поручили определить число служащих и работников, которые всё же выйдут на работу с 1 по 10 мая.

В 2020 году начало мая также было нерабочим. Праздники стали частью локдауна, который начался в конце марта.

Решение работодателей

Около четверти российских работодателей заявили, что продлят майские праздники своим сотрудникам. Такие данные привёл портал hh.ru после экспресс-опроса. Своим мнением поделились около 200 представителей работодателей.

23% опрошенных рассказали, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. Больше половины респондентов (54%) сказали, что ещё не приняли решение о том, будут ли работать в период с 1 по 10 мая.

Ранее «Секрет» рассказывал, что каждый четвёртый россиянин взял отпуск на «бесшовные» майские праздники. Из-за новых выходных между работодателями и работниками могут возникнуть конфликты

Кремль пообещал не наказывать

В Кремле заявили, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах. Предприятия, которые и так работают в выходные, продолжат функционировать, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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«Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни, они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, <...> там другая ситуация», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Российские организации самостоятельно будут определять порядок функционирования в праздники с 4 по 7 мая. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Решение о том, в какие дни и в каком количестве сотрудники компаний выйдут на работу в майские выходные, должно быть закреплено документом, добавила она. Это касается и органов власти, и иных предприятий и организаций.

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«Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — сказала Голикова.

Наличие нерабочих дней в мае не является основанием для снижения зарплаты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или нормы труда при сдельной оплате", - подчеркнула чиновница.

Порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором, добавила Голикова.

Решение о продлении майских праздников стоило бы принять заранее, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты исследования, показавшего, что значительная часть работодателей без восторга восприняла перспективу нерабочих дней в мае, он пояснил:

«Каникулы должны приостановить распространение коронавирусной инфекции. Да и в целом это логично — на эти четыре рабочих дня между первомайскими праздниками и 9 мая многие и так брали отпуск и либо занимались весенне-полевыми работами, либо уезжали отдыхать.

Поэтому «Справедливая Россия» в принципе предлагает сделать майские каникулы за счёт сокращения новогодних. Другое дело, что от режима нерабочих дней у многих предпринимателей возникает головная боль. Повезло общепиту, культуре и услугам — у них выручка увеличится. А вот другие вынуждены будут менять производственные планы. И это проблема. Поэтому желательно такие решения принимать заранее».

Период нерабочих дней между майскими праздниками окажет косвенное влияние на экономику России, однако в масштабах 2021 года их влияние будет ограниченным, заявил РИА Новости директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей сделать нерабочими днями период между майскими праздниками и сообщил, что в пятницу подпишет соответствующий указ. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать майские праздники выходными непрерывными. Она отметила, что это было бы правильно для эпидемиологической ситуации.