По его словам, в министерстве проведут «полный анализ всех учебников».

При этом Кравцов не назвал сроки начала проверок и ее критерии.

Президент России Владимир Путин удивился содержанию российских учебников истории. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

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«Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать», — посетовал он.

Президент также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.

Кроме того, Путин поручил перезапустить на современной цифровой платформе общество «Знание», которое, по его словам, «в последние годы вроде существует, но его никто не замечает».

Содержание российских учебников истории удалось упорядочить, в них уже нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства Владимир Путин. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

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"Раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, неизвестно как, но которые ходили в разных школах. Сейчас это гораздо более упорядочено", - пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что президенту "говорили о конкретных учебниках" с такими ошибками. Однако, как отметил Песков, беглая проверка специалистов показала, что в действующих редакциях учебников подобных примеров уже нет.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задался вопросами, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

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"Сейчас разработан историко-культурный стандарт. Новые издания, которые выходят в рамках уже этого историко-культурного стандарта, - там есть все, что нужно, про Сталинградскую битву. То, что нам надо и дальше заниматься совершенствованием учебного процесса по [такому] важнейшему предмету, как история, - это вне всякого сомнения. Очень знаково, что президент обратил на это внимание", - сказал Мединский журналистам в Севастополе, комментируя критику учебников со стороны президента во время послания.

Мединский добавил, что президент говорил о тех учебниках, которые писались в 90-е годы.

Министерство просвещения России одобрило учебник по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет», — цитирует его пресс-служба РВИО.

Отмечается, что в настоящее время учебники отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается до начала мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на презентации РВИО в книжном клубе «Достоевский» сообщили, что учебники по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского могут войти в Федеральный перечень учебников для школ.

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