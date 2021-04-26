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Месть девушки парню за любовь к барам показали на видео

Юрий Столбов
24 минуты назад
Блогерша испортила одежду молодого человека из-за его любви к барам и вызвала споры в сети. Ролик появился на ее странице в TikTok.
Пользовательница Бекки Уильямс (Becky Williams) опубликовала видео, в котором показала, как отомстила молодому человеку. По ее словам, мужчина второй раз за неделю пообещал ей вернуться из бара в определенное время и опоздал на несколько часов.
По этой причине блогерша решила испортить одежду обидчика с помощью средства для отбеливания белья. На размещенных кадрах она укладывает джинсы, спортивные штаны и футболки парня в ванную с горячей водой, затем поливает вещи отбеливателем, чтобы на них появились пятна.
Общество,Интернет,Видео,
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