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В школах предложили ввести новый предмет после слов Путина

Алиса Селезнёва
19 минут назад
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая после критики президентом Владимиром Путиным учебников по истории предложила ввести в начальной школе новый предмет – «Моя Россия». Об этом пишет РИА Новости.
В школах предложили ввести новый предмет после слов Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», 21 апреля президент России выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе него он отметил, что был удивлен тем, какая информация содержится в ряде школьных учебников по истории.
«Все что угодно там написано — и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано», - подчеркнул Владимир Путин.
Ирина Яровая обратила внимание на то, что историю Великой Отечественной войны дети изучают только в старших классах.
«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину «Моя Россия». Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые», - пояснила парламентарий.
По мнению вице-спикера, новый предмет поможет ученикам начальной школы получить необходимые знания о стране и родном регионе. Также Яровая предложила во всех школьных учебниках сделать справочный раздел, в котором будет информация о «цивилизационном вкладе России, отечественных деятелей науки».
Общество,Ирина Яровая,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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