В школах предложили ввести новый предмет после слов Путина

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Как сообщал «Рамблер», 21 апреля президент России выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе него он отметил, что был удивлен тем, какая информация содержится в ряде школьных учебников по истории.

«Все что угодно там написано — и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано», - подчеркнул Владимир Путин.

Ирина Яровая обратила внимание на то, что историю Великой Отечественной войны дети изучают только в старших классах.

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину «Моя Россия». Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые», - пояснила парламентарий.