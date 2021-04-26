Когда это все закончится: россиян ждут новые штрафы в сфере ЖКХ

Заместитель главы ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская рассказала о штрафах в сфере ЖКХ, которые вводятся в России в 2021 году: в частности, наказывать будут людей, выбрасывающих опасный мусор. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дубровской, штраф будет грозить за выброшенные лампы и батарейки. Такие предметы необходимо сдавать в специализированные пункты приема.

Кроме того, штрафовать россиян будут из-за счетчиков газа, воды и электричества с истекшим сроком работы.

Также вводятся штрафы от 500 рублей для людей, испортивших имущество в рекреационных и придомовых зонах, подчеркнула Дубровская.

Как писал «Рамблер», с февраля 2021 года россиянам снова начали начислять штрафы за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ.

Из-за пандемии до 1 января российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммуналки.