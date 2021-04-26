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Прощание с умершим рэпером DMX в Нью-Йорке показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Поклонники в Нью-Йорке простились с знаменитым рэпером DMX. Из-за массовой траурной процессии в городе было перекрыто движение по десяткам улиц от Бруклина до спортивной арены Barclays Center, где прошла поминальная служба.
Гроб с телом покойного музыканта провезли на гигантском монстр-траке, за которым следовала многочисленная колонна мотоциклистов. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «360».
Напомним, рэп-исполнитель Эрл Симмонс, более известный как DMX, ушел из жизни 9 апреля в одной из нью-йоркских больниц, куда он был госпитализирован с сердечным приступом. Его причиной стала передозировка наркотическими веществами.
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