В России нашли способ снизить цены на продукты

Удешевление картонной упаковки может стать одним из способов снижения цен на продукты. Для этого надо отменить пошлину на ввоз вторсырья из ЕС и другие ограничения, приводят мнение Лиги переработчиков макулатуры «Известия».

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Соответствующее письмо бизнесмены уже направили в Минпромторг . В обращении говорится, что ввоз импортной макулатуры будет способствовать удешевлению вторсырья, что отразится на цене упаковки.

По подсчетам «Центра системных решений», например, стоимость пшеничной муки может снизиться на 2%, сахара — на 1,8%, макарон — на 1,7%, карамели — на 0,6%, маргарина — на 0,8%, — пишет издание.

На сегодня тонна сырья для производства картонной упаковки стоит 25 тысяч рублей, тогда как в ЕС — 15 тысяч. При этом в России макулатура в дефиците, а в Европе её в избытке. Поэтому бизнесмены просят отменить пошлину 5% на сырьё и направить в ЕС ноту корректировки процедуры экспорта макулатуры.