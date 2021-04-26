Раскрыты новые штрафы для владельцев жилья

С этого года действуют новые штрафы для владельцев квартир . В первую очередь, нужно сказать о пенях за просроченные платежи по услугам ЖКХ. Если до конца декабря действовал мораторий на их начисление, то сейчас он снят. Появились штрафы за выброс опасного для здоровья мусора — ламп, батареек и т.д, а также штрафы за несвоевременную замену счетчиков, рассказала агентству "Прайм" заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская.

Фото: © РИА Новости. Виталий Белоусов © РИА Новости. Виталий Белоусов

"Нужно стараться оплачивать все счета за ресурсы (газ, электричество, вода, теплоснабжение), а также по квартплате, вывозу мусора, общедомовым услугам. Лучше не дожидаться накопления долгов — это обойдется вам дороже, чем платить по счетам вовремя", — говорит она.

Также необходимо проверить срок действия установленных счетчиков: если их вовремя не заменить, это также приведет к штрафу.

Срок действия счетчика газа, воды и электроэнергии указан в паспорте, где также должна стоять отметка обслуживающей̆ организации. "Не нужно забывать и про голограммы, которые наклеены на счетчиках (или пломбы) — в случае нарушения их целостности гражданину может грозить штраф от 5 тысяч рублей", — указала эксперт.

Для замены голограммы лучше вовремя обратиться в организацию (или сделать это при проверке).

"Стоит такие вещи сдавать в специальные пункты приема, которые появляются массово во многих городах и небольших населенных пунктах. Штрафы будут значительные — до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для предпринимателей", — говорит Дубровская.

Кроме того, вводятся штрафы за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, различные малые архитектурные формы и т.д.). Тех, кто занимается вандализмом, теперь будут наказывать штрафом на сумму от 500 рублей.