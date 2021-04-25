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Умерла народная артистка России Людмила Сичкарева

Lenta.ru
1 час назад
Народная артистка России Людмила Сичкарева умерла в Смоленске на 84-м году жизни. Об этом говорится на странице Смоленского государственного драматического театра имени А.С.Грибоедова во «ВКонтакте».
Умерла народная артистка России Людмила Сичкарева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации», — указано в сообщении.
По данным ТАСС, актриса скончалась 24 апреля. Причина смерти не уточняется.
Людмила Сичкарева родилась в Алма-Ате в 1937 году и закончила обучение в театральной студии при Петрозаводском театре имени А.С.Пушкина. Она служила в Смоленском государственном драматическом театре более 30 лет, исполнив на сцене разные роли в спектаклях «Много шума из ничего», «За чем пойдешь, то и найдешь...», «Дядя Ваня» и других. В 2006 году Сичкарева была удостоена звания народной артистки России.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет «после продолжительной болезни».
Общество,Ольга Пашкова,Смоленск,Россия,
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