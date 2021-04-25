Умерла народная артистка России Людмила Сичкарева

Людмила Сичкарева родилась в Алма-Ате в 1937 году и закончила обучение в театральной студии при Петрозаводском театре имени А.С.Пушкина. Она служила в Смоленском государственном драматическом театре более 30 лет, исполнив на сцене разные роли в спектаклях «Много шума из ничего», «За чем пойдешь, то и найдешь...», «Дядя Ваня» и других. В 2006 году Сичкарева была удостоена звания народной артистки России.