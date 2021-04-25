В России разработали порядок просветительской деятельности

Согласно закону, просветительской признается деятельность, направленная на распространение знаний и навыков и осуществляемая вне образовательных программ. Заниматься ей смогут как чиновники, так и граждане при соблюдении определенных правил. Просвещение запрещено использовать для дискриминации и разжигания розни, в том числе через недостоверные сведения об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях разных народов. Кроме того, международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства. Российские власти считают
, что таким образом россияне будут ограждены от «антироссийской пропаганды». Документ вступит в силу 1 июня.