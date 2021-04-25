В России разработали порядок просветительской деятельности

Проектом приказа устанавливаются направления, по которым будет вестись просветительская деятельность. К ним отнесены распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека, а также формирование экологической культуры.