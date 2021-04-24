Россия частично перекрыла доступ к побережью Крыма

Акватория Черного моря будет частично закрыта для судоходства военных кораблей иностранных государств с вечера 24 апреля по вечер 31 октября. При этом, как заверили в Минобороны , ограничение не помешает проходу судов через Керченский пролив. Такое решение России на Западе восприняли резко негативно, заявив, что Москва нагнетает обстановку вблизи Украины

Начиная с 21:00 24 апреля будет закрыт доступ в три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Об этом говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны.

Ограничение действительно по 31 октября. На эти полгода будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем Гурзуфом , район у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок у западной оконечности Крыма

При этом в указанные зоны не попали Керченский пролив и подходы к нему. В Минобороны отметили, что закрытые участки находятся в пределах территориальных вод России. Ограничение доступа к этим зонам не помешает судоходству через Керченский пролив.

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, этот шаг со стороны российских властей является необходимостью на фоне растущей в регионе напряженности.

«Закрытые морские зоны находятся у южной, восточной и западной оконечностей Крымского полуострова <...>, закрытие этих участков территориальных вод для чужих военных кораблей выглядит логичным в условиях возросшей сейчас напряженности в регионе и мире», — сказал специалист в разговоре с РБК.

Лямин выразил мнение, что эти регионы важны для России. В таких местах, по его словам, находятся радары, береговые противокорабельные комплексы. Кроме того, там могут проводить военные учения, за которыми «не должны шпионить с минимального расстояния».

При этом решение российских военных вызвало возмущение со стороны Киева и стран Запада. Например, украинский МИД выразил протест, а в НАТО заявили, что обеспокоены действиями России, так как они могут помешать судоходству.

Госдеп США , в свою очередь, назвал закрытие районов Черного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны России. Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что Москва «создает препятствия работе украинских портов в Азовском море».

Пентагоне в ограничительных мерах увидели попытку дестабилизации ситуации на Украине. «Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — отметил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби

Крымский полуостров является частью России после того, как в марте 2014 года большинство граждан региона на фоне госпереворота на Украине проголосовали за вступление в состав РФ. Но это решение крымчан не приняли Украина и ее союзники — США и европейские страны.

На фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины западные представители все чаще стали утверждать, что Россия стягивает свои войска к границам. В Министерстве иностранных дел России уверены, что Западные страны, направляя свои военные корабли в Черное море, хотят все больше нагнетать обстановку, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мы сейчас не считали, не наша задача считать, сколько их (военных кораблей) там находится. Но нагнетание напряженности относится не только к Черному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям», — сказал собеседник агентства.

Москва подчеркивает, что это ответная реакция на усиление военной активности стран НАТО, в частности, у южных границ России.

При этом ограничения на проход военных кораблей других государств оправдано международными договоренностями, отметил ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков . Он подчеркнул, что закрытие тех или иных зон, где проходят военные учения — это общепринятая практика.