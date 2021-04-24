Пушков предложил замедлить YouTube

Пушков полагает, что это подчеркнёт серьёзность намерений ведомства и сыграет отрезвляющую роль в отношении YouTube. Он также высказался за увеличение штрафов в отношении сетевых компаний за блокировку отечественных ресурсов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) вновь обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре в отношении размещаемого российскими СМИ контента. В этот раз в качестве предлога было указано несоответствие возрастной категории. Ведомство также потребовало срочно снять ограничения с аккаунта RT.