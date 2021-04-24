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Пушков предложил замедлить YouTube

Newsru.com
1 час назад
Российский сенатор Алексей Пушков предложил замедлить трафик YouTube в качестве ответной меры на цензуру российских ресурсов и отказ удалить запрещённый в РФ контент. Об этом сообщает ТАСС.
Пушков предложил замедлить YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На мой взгляд, нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие, — сказал он агентству.
По мнению политика Роскомнадзор мог бы принять соответствующую меру в период майских праздников и сроком на одну неделю.
Пушков полагает, что это подчеркнёт серьёзность намерений ведомства и сыграет отрезвляющую роль в отношении YouTube. Он также высказался за увеличение штрафов в отношении сетевых компаний за блокировку отечественных ресурсов.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) вновь обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре в отношении размещаемого российскими СМИ контента. В этот раз в качестве предлога было указано несоответствие возрастной категории. Ведомство также потребовало срочно снять ограничения с аккаунта RT.
Общество,Алексей Пушков,Роскомнадзор,Россия,
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