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В Москве скончалась советская разведчица Зинаида Батраева

Newsru.com
17 минут назад
Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева ушла из жизни в Москве в возрасте 98 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её дочь Ирину.
В Москве скончалась советская разведчица Зинаида Батраева
Фото: Кабинет истории внешней разведки/nvo.ng.ruКабинет истории внешней разведки/nvo.ng.ru
Она уточнила, что разведчица скончалась в четверг, 22 апреля. При этом причину смерти не назвала.
Уход из жизни Батраевой прокомментировали в Службе внешней разведки (СВР) России.
Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки, — заявил агентству глава пресс-бюро ведомства Сергей Иванов.
Согласно данным из истории СВР, супруги-разведчики проработали за рубежом 25 лет. Зинаида Батраева под руководством своего мужа — резидента внешней разведки — добывала важную оперативную информацию и поддерживала связь с агентами.
Ране сообщалось, что в середине февраля на 104-м году жизни умер легендарный разведчик Алексей Ботян. В 1945 году он сорвал планы гитлеровцев по затоплению Кракова, что сделало бы невозможным дальнейшее наступление советских войск.
Общество,Алексей Ботян,Сергей Иванов,Москва,Россия,
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