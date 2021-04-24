В Москве скончалась советская разведчица Зинаида Батраева

Она уточнила, что разведчица скончалась в четверг, 22 апреля. При этом причину смерти не назвала.

Согласно данным из истории СВР, супруги-разведчики проработали за рубежом 25 лет. Зинаида Батраева под руководством своего мужа — резидента внешней разведки — добывала важную оперативную информацию и поддерживала связь с агентами.