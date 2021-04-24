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Девушку-бойца ММА в обтягивающем платье показали на видео

Юрий Столбов
43 минуты назад
Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда восхитила фанатов походкой в обтягивающем платье. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
22-летняя американка предстала перед подписчиками в коротком обтягивающем платье. Она показала видео, где входит в клетку. Публикация набрала более 83 тысяч лайков.
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