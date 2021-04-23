Скабеева усмотрела в поведении Байдена страх перед Путиным

В ходе программы «60 минут» Скабеева заметила, что Байден единственный из участников форума, проходившего в видеоформате, сидел в маске.

"В глаза Путину ни разу не посмотрел. Хотя вот он, президент России, на гигантском экране. Может быть, стало стыдно после того словечка, или испугался», - заявила она.

«Рамблер» писал, что ранее широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.