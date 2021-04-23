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Скабеева усмотрела в поведении Байдена страх перед Путиным

Алиса Селезнёва
59 минут назад
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на поведение американского лидера Джо Байдена во время выступления на саммите по климату президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Утро.ру».
В ходе программы «60 минут» Скабеева заметила, что Байден единственный из участников форума, проходившего в видеоформате, сидел в маске.
"В глаза Путину ни разу не посмотрел. Хотя вот он, президент России, на гигантском экране. Может быть, стало стыдно после того словечка, или испугался», - заявила она.
«Рамблер» писал, что ранее широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.
При этом президент России Владимир Путин в ответ на критику своего американского коллеги пожелал тому здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».
Общество,Видео,Ольга Скабеева,Джозеф Байден,Владимир Путин,Ytro.ru,телеканал АВС,
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