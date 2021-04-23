Владимир Соловьев: "Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю"

По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский
все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником
. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.