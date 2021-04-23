В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
Владимир Соловьев: "Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?», – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Общество,Евгений Корнийчук,Леонид Пасечник,Владимир Зеленский,Владимир Соловьев,Роман Шухевич,Биньямин Нетаньяху,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Деловая газета "Взгляд",Москва,Киев,Россия,Иерусалим,Израиль,Украина,
86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители