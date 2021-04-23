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Пока вы спали: ГИБДД планирует ввести новые штрафы

Елена Прошина
12 минут назад
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ГИБДД готовит новые штрафы

В рамках новых Правил дорожного движения ГИБДД планирует расширить список технических неисправностей машины, а также условий, при которых запрещена ее эксплуатация. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, ознакомившегося с проектом новых ПДД, уже весной 2022 года инспекторы могут получить право выписывать штрафы, в частности, за использования летом шипованных покрышек, неисправную работу автокорректоров уровня фар, мешающий обзору видеорегистратор, а также за ошибки и неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов

За 2020 год банки передали коллекторам проблемные долги физических лиц на 582 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, пишет РБК.
Эксперты отмечают, что доля просрочки, возникшей в пандемию, сейчас составляет 20–25% агентского портфеля. При этом злостных неплательщиков среди новых клиентов коллекторов немного, поскольку задолженность возникла «по объективным причинам».

Правительство России поддержало проект о «золотых визах»

Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам министра, сейчас обсуждается минимальный порог по инвестициям для получения ВНЖ.
«Мы обсуждаем инвестиции в 30 млн рублей. Это базовая сумма. Их можно вложить двумя путями: создать компанию и вкладывать в нее эту сумму, или сделать вложение в долгосрочную недвижимость», - пояснил Решетников.

Россияне избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

Россиянам в рамках внесудебной процедуры банкротства спишут 1,15 млрд рублей долгов. Процедура действует с осени прошлого года, ее уже проходят 3,3 тыс. граждан, со ссылкой на данные проекта «Федресурс» пишут «Известия».
Эксперты отмечают, что внесудебное банкротство завершили 612 человек, им было списано 214 млн рублей долгов.

Жители России возвращаются к «доковидным» тратам

Россияне адаптировались к новой реальности, постепенно начинают возвращаться к жизни «до коронавируса», в том числе к работе в офисах и посещению людных мест. Уже в феврале 2021-го повседневные расходы россиян выросли на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в марте рост продолжился, со ссылкой на аналитиков сообщает газета «Известия».
Генеральный директор сервиса сравнения цен Price.ru Елена Суховей отметила, что весной россияне также начали тратиться на обновление гардероба.
Так, спрос на ботинки и полуботинки повысился на 60%, верхнюю одежду — на 44%, платья — на 43%. Жители России активнее стали покупать и офисную одежду, будильники и канцелярские принадлежности.
Общество,Максим Решетников,ГИБДД,Минэкономразвития,Правительство РФ,газета "Известия",
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