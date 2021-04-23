Когда это все закончится: тысячи россиян станут банкротами

Россиянам спишут 1,15 миллиарда рублей долгов в рамках упрощенной процедуры банкротства, запущенной осенью 2020 года. Как пишут «Известия», к 20 апреля объявить себя банкротами попытались 9,4 тысячи граждан, 6,1 тысячи заявлений вернули обратно, а 3,3 тысячи - одобрили.

Как писал «Рамблер», в рамках новой процедуры заявление на банкротство можно подать через МФЦ, бесплатно и без судебных разбирательств. Процедура доступна людям с долгами по кредитам от 50 до 500 тысяч рублей, если у них нет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности.

Сотрудники МФЦ должны убедиться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились безрезультатно и исполнительные листы вернулись кредиторам. Если все условия соблюдены, будет запущена процедура упрощенного банкротства и через шесть месяцев долги человека спишут.

Глава «Федресурса» Алексей Юхнин рассказал, что средняя сумма долга, которую россияне хотят списать по банкротству, составляет 348,8 тысячи рублей.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) отметили, что у 3,2 миллиона россиян есть задолженность перед банками с просрочкой более чем 90 дней на 50 - 500 тысяч рублей. Этих людей можно считать потенциальными банкротами, которые могут претендовать на упрощенную процедуру избавления от долгов.

По словам юриста Андрея Шевченко, самые большие проблемы в рамках процедуры возникают на этапе исполнительного производства. По закону, у приставов есть право, но нет обязанности закрыть процедуру. В итоге многие дела «зависают».